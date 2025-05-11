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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри изучал бросковую статистику «Уорриорс» во время матча

В середине второй четверти камеры засняли момент, когда Карри перепроверял статистику, а репортер Кэти Джордж пояснила зрителям его реакцию.

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