Профессор Миршаймер: Россия находится в шаге от победы на Украине

Россия находится в шаге от победы на Украине. Такую оценку развития событий на фронте дал американский профессор Джон Миршаймер в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передает РИА Новости.
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