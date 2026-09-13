Toyota 4Runner TRD, в сторону. Представлен Honda Passport TrailSport 2027 с клиренсом почти 250 мм

Именно на особо внедорожную версию TrailSport приходится более 80% продаж внедорожника Passport Honda представила обновленный Passport TrailSport 2027 модельного года, и компания еще больше расширила возможности внедорожной версии.
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