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Toyota 4Runner TRD, в сторону. Представлен Honda Passport TrailSport 2027 с клиренсом почти 250 мм

Toyota 4Runner TRD, в сторону. Представлен Honda Passport TrailSport 2027 с клиренсом почти 250 мм

Именно на особо внедорожную версию TrailSport приходится более 80% продаж внедорожника Passport Honda представила обновленный Passport TrailSport 2027 модельного года, и компания еще больше расширила возможности внедорожной версии.

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