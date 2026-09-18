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NQ Futures — Channel Zone, Breakout Needed | September 2026

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NQ Futures — Channel Zone, Breakout Needed | September 2026 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! BumbleBee87 Update on NQ NQ is locked inside a Channel Zone between 29,850 and 28,956 on the Daily.

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