NQ Futures — Channel Zone, Breakout Needed | September 2026 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! BumbleBee87 Update on NQ NQ is locked inside a Channel Zone between 29,850 and 28,956 on the Daily.
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