Расстрелявшего двух сослуживцев за отказ идти на Москву бойца ЧВК «Вагнер» осудили

Воронежский областной суд огласил приговор в отношении бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — 26-летнего Ярослава Шеховцова, который расстрелял сослуживцев за отказ участвовать в походе на Москву.
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