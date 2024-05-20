Россияне начали активно закупаться кабриолетами к летнему сезону. Самая популярная модель — Ford Mustang

В преддверии летнего сезона в России взлетел спрос на подержанные кабриолеты: как пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование «Авито Авто», в период с середины марта по май текущего года спрос на такие машины вырос на 57%, в годовом выражении фиксируется рост на 20%.