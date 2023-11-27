Непогода помогла: русские бойцы провели успешную контратаку против ВСУ под Крынками

Украинские боевики оказались заперты между бушующим Днепром и российской армией.Жители Херсонской области сообщают, что в воскресенье русские войска провели контратаку против украинских боевиков под Крынками, отбросив противника к Днепру.
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