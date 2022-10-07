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Танк M3 Lee, поднятый специалистами Северного флота со дна Баренцева моря, доставлен в Североморск

Танк M3 Lee, поднятый специалистами Северного флота со дна Баренцева моря, доставлен в Североморск

Операцию по подъему танка «M3 Lee», находившегося на дне Баренцева моря на глубине 50 – 52 метров, выполнила судоподъемная группа аварийно-спасательного отряда Северного флота в составе киллекторного судна «КИЛ-143» и водолазного судна «ВМ-227».

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