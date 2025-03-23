Собака повторила знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона

Владелица добермана включила видео со знаменитым танцем Майкла Джексона под названием "Лунная походка", которую увидел ее четвероногий любимец и пытался точно повторить все движения за королем поп-музыки.
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