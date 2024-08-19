Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом 19 августа сообщил украинский телеканал TCH.Отмечается, что на момент взрывов в Киевской области была объявлена воздушная тревога, однако к настоящему моменту ее отменили.
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