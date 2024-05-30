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Автор Конституции Украины Табачник: нелегитимность Зеленского создана специально

Автор Конституции Украины Табачник: нелегитимность Зеленского создана специально

Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, создана специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил член конституционной комиссии по созданию украинской Конституции, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник.

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