«Миссис Россия» и бодибилдерша из Новосибирска в Женский день раскрыли секреты красоты

Алиса Голубева в 2023 году завоевала титул «Миссис Россия мира» в Москве. В нынешнем году сибирячка представляла Россию на конкурсе красоты «Миссис мира» в Лас-Вегасе, но главную корону ей завоевать не удалось.
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