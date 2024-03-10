Большие белые акулы исчезают в Южной Африке

Команда морских биологов, экспертов в области экологии акул, генетики и рыболовства, оспорила результаты недавнего исследования, в котором утверждалось, что популяция белых акул в Южной Африке не уменьшилась, а просто перераспределилась на восток, спасаясь от хищничества косаток, сообщает «scitechdaily».