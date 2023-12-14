«Руспродсоюз» сообщил о росте стоимости минимальной месячной корзины продуктов. В ноябре этого года она увеличилась более, чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составила в среднем 5 800 рублей.
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