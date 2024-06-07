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Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram

Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram

«Ассоциация блогеров и агентств» направила заместителю главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антону Горелкину обращение, в котором попросила депутата не запрещать рекламу в социальных сетях Facebook* и Instagram**.

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