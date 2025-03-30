Плохой или хороший был СССР? Одна цитата Юрия Куклачёва

Будни без суеты Стояла летняя жара, И мама жарила котлеты, А я вершил свои "дела" - Пускал кораблики из газеты, И песня русская лилась Из репродуктора в прихожей, Не знаю, чья была то власть, Но жизнь была на ЖИЗНЬ похожа! Я помню, как был дядька рад, Когда жена родила двойную.