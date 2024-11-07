Советы, которые научат получать радость и удовольствие от бытовых дел Алёна ЮрьеваЧувствуете себя уставшей от повседневных обязанностей и не находите сил для обычных домашних дел? Вам помогут эти лайфхаки — советы, которые научат получать радость от бытовых задач и придадут вашему дню немного лёгкости и удовольствия.