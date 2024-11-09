Аналитики выяснили, кто может рассчитывать в России на самые высокие зарплаты в IT-сфере

Наиболее высокие зарплаты в российской IT-сфере предлагают сейчас специалистам в области DevOps (методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения) и Data Science (междисциплинарная область на стыке статистики, математики, системного анализа и машинного обучения, предполагающая исследование и анализ сверхбольших массивов информации).