Аналитики выяснили, кто может рассчитывать в России на самые высокие зарплаты в IT-сфере

Наиболее высокие зарплаты в российской IT-сфере предлагают сейчас специалистам в области DevOps (методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения) и Data Science (междисциплинарная область на стыке статистики, математики, системного анализа и машинного обучения, предполагающая исследование и анализ сверхбольших массивов информации).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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