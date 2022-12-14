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Орлов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 2 броска, 4 хита и «+3» за 22:05

Орлов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 2 броска, 4 хита и «+3» за 22:05

Дмитрий Орлов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». Защитник «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3), поразив ворота Петра Мразека дальним броском.

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