Porsche сдает позиции: покупатели все реже выбирают электромобили марки

За первые девять месяцев 2026 года по всему миру удалось продать 178 532 автомобиля Porsche. Это на 16% меньше, чем за тот же отрезок 2025-го, – такие цифры фигурируют в отчете компании, на который ссылается ТАСС.
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