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За рулем

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Porsche сдает позиции: покупатели все реже выбирают электромобили марки

Porsche сдает позиции: покупатели все реже выбирают электромобили марки

За первые девять месяцев 2026 года по всему миру удалось продать 178 532 автомобиля Porsche. Это на 16% меньше, чем за тот же отрезок 2025-го, – такие цифры фигурируют в отчете компании, на который ссылается ТАСС.

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