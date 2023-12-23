На популярном горнолыжном курорте объявили о лавинной опасности

На российском курорте Эльбрус закрыли канатные дороги и трассы в связи с лавинной опасностью. «В связи с усилением снега и лавинной опасностью, канатные дороги и трассы закрываются», — говорится в сообщении.
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