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20 фото, которые демонстрируют, что изобретательность заключенных не имеет границ

20 фото, которые демонстрируют, что изобретательность заключенных не имеет границ

Быт в тюрьмах не отличается особым разнообразием, поэтому, чтобы хоть как-то себя развлечь и не сойти с ума от постоянного нахождения в четырех стенах, многие заключенные начинают изобретать! Изобретать все, на что хватит фантазии: заточки, четки, различные фигурки, тату-машинки и даже оружие! Два десятка самых креативных изобретений вы можете увидеть ниже.

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Алекс Сэм
Как обычно замануха 20 фото-по факту ни одного
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4 час.

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