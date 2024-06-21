Можно ли поседеть от страха?

Рассказываем, можно ли приобрести стильную седину за одну ночь. фото: MidjourneyЛюди часто употребляют в своей речи выражение «Я буквально поседел от страха», когда хотят передать максимальную степень ужаса.
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