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Можно ли поседеть от страха?

Можно ли поседеть от страха?

Рассказываем, можно ли приобрести стильную седину за одну ночь. фото: MidjourneyЛюди часто употребляют в своей речи выражение «Я буквально поседел от страха», когда хотят передать максимальную степень ужаса.

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