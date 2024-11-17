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WSJ: хакеры КНР взломали T-Mobile и месяцами следили за силовиками США

WSJ: хакеры КНР взломали T-Mobile и месяцами следили за силовиками США

Китайские хакеры, связанные с разведывательным агентством КНР, провели операцию по кибершпионажу, в результате которой был взломан и получен доступ к нескольким американским и международным телекоммуникационным компаниям.

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