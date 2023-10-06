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6 октября 2023 – Всемирный день улыбки: История и традиции праздника

6 октября 2023 – Всемирный день улыбки: История и традиции праздника

Улыбающийся человек выглядит моложе, здоровее, живет дольше и располагает к себе людей. Поэтому не случайно в нашей жизни появился праздник – Всемирный день улыбки, у которого даже есть свой девиз – «Сделай доброе дело.

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