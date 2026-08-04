Юлия Пересильд и Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» начинают сбор на создание нового центра социальной реабилитации

Центр изменит жизни сотен детей с ДЦП Благотворительный фонд «ГАЛЧОНОК», который помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы, начинает сбор на создание нового центра социальной реабилитации.
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