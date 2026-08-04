Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

514 подписчиков

Юлия Пересильд и Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» начинают сбор на создание нового центра социальной реабилитации

Юлия Пересильд и Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» начинают сбор на создание нового центра социальной реабилитации

Центр изменит жизни сотен детей с ДЦП Благотворительный фонд «ГАЛЧОНОК», который помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы, начинает сбор на создание нового центра социальной реабилитации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии