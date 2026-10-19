Для целого поколения бразильских подростков Луа Бланко была Роберта Мессии из «Ребельде». Актриса и певица умерла в воскресенье, 18 октября, в возрасте 39 лет; известно, что последние месяцы она боролась с онкологическим заболеванием.
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