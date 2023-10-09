Израильтян призвали приготовиться провести три дня в бомбоубежищах

Командование тыла минобороны Израиля в понедельник, 9 октября, призвало всех израильтян быть готовыми провести три дня в бомбоубежищах и обеспечить себя запасами воды, еды и медикаментов, – сообщают израильские СМИ.
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