ОСН: при правильных условиях свекла может храниться до лета

При правильном хранении урожай свеклы можно сохранить в хорошем состоянии до весны или даже до лета. Для этого нужно выбирать верный сорт семян, а также обеспечить подходящие для корнеплода условия, выяснила Общественная Служба Новостей.
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