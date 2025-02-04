Правительство готовится к новому этапу борьбы с инфляцией

Власти России готовятся к новому этапу борьбы с ростом цен. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Реализация макроэкономической политики для устойчивого роста» 4 февраля подчеркнул важность сбалансированного роста экономики при умеренной инфляции и значимость обрабатывающих производств.