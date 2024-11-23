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День матери в России в 2024 году: традиции и история праздника, идеи подарков

День матери в России в 2024 году: традиции и история праздника, идеи подарков

Наверное, трудно найти в мире человека, чья любовь и забота могли бы сравниться с материнскими. Матери с самого первого дня жизни ребенка отдают ему всю свою душу, оберегают, воспитывают и всегда находятся рядом, даже когда их дети становятся взрослыми.

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