На Западе высказались о возможности ядерной войны из-за антироссийских идей

Антироссийские заявления западных лидеров о том, что Москва провоцирует напряженность в ситуации на Украине, могут привести мир к ядерной войне, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
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