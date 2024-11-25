Политика как она есть

Антироссийские заявления западных лидеров о том, что Москва провоцирует напряженность в ситуации на Украине, могут привести мир к ядерной войне, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.