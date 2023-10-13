Небольшие дожди ожидаются в Приморье

Сегодня, 14 октября, в Приморье вернутся слабые дожди, сообщает Примпогода. По прогнозу синоптиков, регион окажется в теплом секторе циклона, из-за чего повысится облачность, а к вечеру местами пройдут небольшие дожди.
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