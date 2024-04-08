Известный застройщик предложил не строить школы в новых районах Барнаула

По мнению Юрия Гатилова, необходимо пересмотреть нормы градостроительства Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов предложил пересмотреть градостроительные нормы, которые обязывают застройщиков и власти возводить образовательные учреждения в Индустриальном районе Барнаула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии