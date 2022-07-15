ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

43 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Так следует действовать и впредь...А то, что есть пострадавшие среди мирного населения... печально, но это неизбежная...«Участники совеща...
  • Борис Васильев
    А вы больше говна срите- глядишь и до наших великих политиков ваше предательство дойдет- доиграитесь, мля,союзнички,м...Россия остановила...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    Мочить всегда, мочить везде. А войны без жертв не бывает.«Участники совеща...

Старый сказочник Явлинский предлагает сдаваться...

Старый сказочник Явлинский предлагает сдаваться...

«Закончить все войны проще простого – Россия должна сдаться на милость Запада». Для прекращения раз и навсегда всех конфликтов с США и Европой – Москве и её союзникам всего лишь нужно осознать, что западная модель мироздания единственно верная.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх