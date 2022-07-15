Старый сказочник Явлинский предлагает сдаваться...

«Закончить все войны проще простого – Россия должна сдаться на милость Запада». Для прекращения раз и навсегда всех конфликтов с США и Европой – Москве и её союзникам всего лишь нужно осознать, что западная модель мироздания единственно верная.
«Закончить все войны проще простого – Россия должна сдаться на милость Запада». Для прекращения раз и навсегда всех конфликтов с США и Европой – Москве и её союзникам всего лишь нужно осознать, что западная модель мироздания единственно верная.
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