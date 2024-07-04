РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Школьница из Ростокина стала лауреатом городского творческого конкурса

Ученика 8 «Ж» класса школы №1499 в Ростокине Вера Митяева стала лауреатом II степени в мультимедийном творческом конкурсе «Твой успех», который проходил в рамках открытого городского фестиваля «Поколение созидателей».

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