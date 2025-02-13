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Daily Storm

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«Мир балансировал на грани Апокалипсиса»: Медведев оценил разговор Путина и Трампа

«Мир балансировал на грани Апокалипсиса»: Медведев оценил разговор Путина и Трампа

Зампред Совбеза отметил, что попытка Байдена управлять всем миром, чуть не стоила жизни всему человечествуРазговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа важен сам по себе, так как «мир балансировал на грани Апокалипсиса», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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