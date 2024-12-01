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Курские новости

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В Курской области участковый помог жителям дома разобраться с шумным соседом

В Курской области участковый помог жителям дома разобраться с шумным соседом

В Железногорске молодой человек снял квартиру и начал регулярно устраивать гуляния. Самостоятельно решить проблему соседи парня не смогли: с молодым человеком договориться не получилось, до хозяйки квартиры они не дозвонились.

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