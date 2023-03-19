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Песков поделился подходом к проверке командного пункта СВО в Ростове

Песков поделился подходом к проверке командного пункта СВО в Ростове

Предварительной подготовки к приезду президента России на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону не проводилось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 марта, комментируя ситуацию с визитом президента ДНР и Ростов для журналистов.

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