Песков поделился подходом к проверке командного пункта СВО в Ростове

Предварительной подготовки к приезду президента России на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону не проводилось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 марта, комментируя ситуацию с визитом президента ДНР и Ростов для журналистов.