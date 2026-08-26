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Аргументы и Факты

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Дмитриев назвал отказ Евросоюза от газа бюрократической глупостью

Дмитриев назвал отказ Евросоюза от газа бюрократической глупостью

Жители европейских государств вынуждены тратить на природный газ примерно в девять раз больше, чем население Соединенных Штатов, и причиной этому стал отказ Евросоюза от закупок энергоносителей из России.

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