Дмитриев назвал отказ Евросоюза от газа бюрократической глупостью

Жители европейских государств вынуждены тратить на природный газ примерно в девять раз больше, чем население Соединенных Штатов, и причиной этому стал отказ Евросоюза от закупок энергоносителей из России.
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