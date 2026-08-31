Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области

В регионе возможны временные перебои в работе связи и интернета. Жителей просят сообщать о подозрительных объектах в небе по номеру 112.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Суд смягчил приго...
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым