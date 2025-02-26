«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе

34-летняя Катя Кабак в прошлом году развелась с мужем после 7 лет брака. Параллельно актрису стали часто видеть в компании Тимура Родригеза, что породило множество слухов о том, что Катя бросила мужа ради любовника, а Тимур, в свою очередь, расстался ради Кати с женой Анной Керимовой после 15 лет брака.