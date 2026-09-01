В Екатеринбург приедет цирк-шапито

С 10 сентября по 18 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена» пройдут выступления цирка-шапито, подготовленные компанией «Росгосцирк» совместно с шоу Демидовых.
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