В ДНР еще семь мигрантов-нелегалов выдворили за пределы России

В ходе очередного рейда, проведенного Управлением ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардией в Мариуполе и в Тельмановском районе, выявлены иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, семеро из них выдворены за пределы России.