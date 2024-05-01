В ДНР еще семь мигрантов-нелегалов выдворили за пределы России

В ходе очередного рейда, проведенного Управлением ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардией в Мариуполе и в Тельмановском районе, выявлены иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, семеро из них выдворены за пределы России.
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