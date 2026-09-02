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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о том, что Тутберидзе не пришла на ее свадьбу: «С чего вы взяли, что я ее не звала? Просто работа у человека есть, она не смогла»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова не посетили ее свадьбу, несмотря на приглашение.

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