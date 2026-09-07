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Биодинамическое освещение на Ленинградском вокзале меняется по времени суток

Биодинамическое освещение на Ленинградском вокзале меняется по времени суток

На территории обновленного Ленинградского вокзала действует биодинамическая система освещения. В зависимости от времени суток она самостоятельно регулирует цветовую температуру, благодаря чему свет внутри здания меняется в соответствии с естественным суточным циклом.

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