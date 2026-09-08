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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе забьет «Интеру», считают букмекеры. На 2+ гола форварда «Реала» дают 3.90

Букмекеры определили самых вероятных авторов голов в матче «Реал» – «Интер». Лучшие шансы на гол у нападающего мадридцев Килиана Мбаппе – на его мяч дают коэффициент 1.

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