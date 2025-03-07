На Смоленщине стартовала регистрация волонтёров «Формирования комфортной городской среды»

Добровольцы помогут смолянам участвовать в голосовании за проекты благоустройства общественных пространств Позавчера началась регистрация волонтёров, в том числе смоленских, для участия в федеральном проекте по улучшению городской инфраструктуры.
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