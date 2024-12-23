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Велемудр. Мир тесен.

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Почему женщину иногда называют «бабой»?

Почему женщину иногда называют «бабой»?

Слово «баба» имеет несколько различных значений, иногда даже противоречивых.По самой популярной версии, слово «баба» возникло в человеческой речи аналогично со словами «мама», «няня», «тятя» - благодаря удвоению ребенком слова «ба «.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Долго время бабой называли замужнюю женщину, причем в простонародье, крестьянстве.
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19 час.
vladimir vedenkin
Чушь собачья, из пальца высосанная. очередной элемент сословного презрения к широким массам. Баба, бабушка с детства знакомые слова без отрицательного подтекста. Бабы, особенно с ласкательными суффиксами звучат значительно привлекательнее, чем угрожающе шипящие женщины.
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12 час.
Александр Маркитанов
рождается девочка. Она растёт, развивается, взрослеет, становится девушкой. Познав близость с мужчиной, становится женщиной. Дальше, она может стремиться остаться женщиной, а может стать бабой (не имея внуков). Это выражается в комплекции и некой потери женственности в виде поведенческих особенностей (грубости, хамовитости). Баба - не предел &quot;развитие&quot; человека женского пола. Бабища и её высшая стадия &quot;хабалка&quot; - это когда гражданка собрала в себе всё худшее, что можно накопить по жизни, уйдя на непреодолимую дистанцию от высокого звания &quot;женщина&quot;. Когда популярная певичка аллегрова орёт со сцены на весь русскоязычный мир &quot;все мы бабы стервы...&quot;, возникает сожаление от деградации нашей аудитории - любителей эстрады. Ведь это &quot;бабе&quot; крашенной аплодируют, дарят цветы. Но такое петь будет только дешёвка. Ведь стерва - это дохлая скотина (падаль). При нынешнем уровне культуры тенденции деградации общества сохраняются стабильными. Почему? Нет у страны хозяина...
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