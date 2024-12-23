Почему женщину иногда называют «бабой»?

Александр Маркитанов

рождается девочка. Она растёт, развивается, взрослеет, становится девушкой. Познав близость с мужчиной, становится женщиной. Дальше, она может стремиться остаться женщиной, а может стать бабой (не имея внуков). Это выражается в комплекции и некой потери женственности в виде поведенческих особенностей (грубости, хамовитости). Баба - не предел "развитие" человека женского пола. Бабища и её высшая стадия "хабалка" - это когда гражданка собрала в себе всё худшее, что можно накопить по жизни, уйдя на непреодолимую дистанцию от высокого звания "женщина". Когда популярная певичка аллегрова орёт со сцены на весь русскоязычный мир "все мы бабы стервы...", возникает сожаление от деградации нашей аудитории - любителей эстрады. Ведь это "бабе" крашенной аплодируют, дарят цветы. Но такое петь будет только дешёвка. Ведь стерва - это дохлая скотина (падаль). При нынешнем уровне культуры тенденции деградации общества сохраняются стабильными. Почему? Нет у страны хозяина...