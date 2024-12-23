Слово «баба» имеет несколько различных значений, иногда даже противоречивых.По самой популярной версии, слово «баба» возникло в человеческой речи аналогично со словами «мама», «няня», «тятя» - благодаря удвоению ребенком слова «ба «.
Почему женщину иногда называют «бабой»?
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Александр Николаевич
Долго время бабой называли замужнюю женщину, причем в простонародье, крестьянстве.
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19 час.
vladimir vedenkin
Чушь собачья, из пальца высосанная. очередной элемент сословного презрения к широким массам. Баба, бабушка с детства знакомые слова без отрицательного подтекста. Бабы, особенно с ласкательными суффиксами звучат значительно привлекательнее, чем угрожающе шипящие женщины.
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12 час.
Александр Маркитанов
рождается девочка. Она растёт, развивается, взрослеет, становится девушкой. Познав близость с мужчиной, становится женщиной. Дальше, она может стремиться остаться женщиной, а может стать бабой (не имея внуков). Это выражается в комплекции и некой потери женственности в виде поведенческих особенностей (грубости, хамовитости). Баба - не предел "развитие" человека женского пола. Бабища и её высшая стадия "хабалка" - это когда гражданка собрала в себе всё худшее, что можно накопить по жизни, уйдя на непреодолимую дистанцию от высокого звания "женщина". Когда популярная певичка аллегрова орёт со сцены на весь русскоязычный мир "все мы бабы стервы...", возникает сожаление от деградации нашей аудитории - любителей эстрады. Ведь это "бабе" крашенной аплодируют, дарят цветы. Но такое петь будет только дешёвка. Ведь стерва - это дохлая скотина (падаль). При нынешнем уровне культуры тенденции деградации общества сохраняются стабильными. Почему? Нет у страны хозяина...
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11 час.
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