Поворот не туда: как сказывается экономическая зависимость России от Китая

После разлада с коллективным Западом, который начался после осуществленного им госпереворота на Украине в 2014 году, Россия начала свой демонстративный «разворот на Восток», где главным нашим стратегическим партнером считался Китай.
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